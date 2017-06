Primera Division. Carlos: Marcelo jest szalony. Po finale się upił

Roberto Carlos zdobycie 12. trofeum w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w klubowej piłce świętował wspólnie z piłkarzami. W ostatnim wywiadzie zdradził nieco szczegółów prosto z szatni Realu Madryt.

Legendę "Królewskich" najbardziej rozbawił Marcelo. - Wpadł do szatni i krzyczał do wszystkich, dlaczego noszą koszulkę z jego numerem (Marcelo gra z dwunastką - przyp. red.). Był kompletnie pijany. On jest szalony. Z jego głową jest coś nie tak - mówił wyraźnie rozbawiony Carlos.