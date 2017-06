Dokonać niemożliwego. Bogusław Leśnodorski idzie w Himalaje z Andrzejem Bargielem

Leśnodorski, który w poniedziałek złożył rezygnację z bycia przewodniczącym rady nadzorczej Legii, do wyprawy z Andrzejem Bargielem szykuje się od kilku miesięcy. Ale z Jędrkiem zna się od dawna. Przez ostatnie miesiące spędził z nim jednak więcej czasu niż zwykle - jeździł z nim w Tarty i w Alpy, schudł 15 kg.

- Zawsze góry i narty były mi bliskie. Jadę na wyprawę. Oczywiście nie mam w planach zdobywania K2, ale zobaczę, do jakiej wysokości uda mi się dojść. Później na pewno wrócę w wysokie góry. Marzy mi się ośmiotysięcznik - mówi Leśnodorski w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

Fenomen

To najwłaściwsze określenie Andrzeja Bargiela, który uprawia narciarstwo wysokogórskie. Specjalizuje się w niezwykle szybkim zdobywaniu szczytów, z których zjeżdża na nartach. Poziom wyczynu sportowego stawia zakopiańczyka w gronie najznakomitszych pionierów gór wysokich. Przez lata stanowił trzon reprezentacji Polski w zawodach skitourowych najwyższej rangi. Ustanowił rekord podbiegu na Elbrus (dotychczasowy najlepszy wynik 3:55 godz. Poprawił o 34 minuty!).

Z czasem zaczął szukać dodatkowych wrażeń w górach. Pierwszy raz w Himalajach pojawił się w 2012 roku. Próbował zdobyć Lhotse (zawrócił na wysokości 7100 m ze względu na załamanie pogody). Rok później, w październiku 2013, zdobył Sziszapangmę, z której oczywiście zjechał na nartach. We wrześniu 2014 roku ustanowił rekord wejścia z bazy na szczyt Manaslu (14 godzin, 5 minut) oraz akcji baza-szczyt-baza (21 godzin, 14 minut).

W 2015 roku dokonał pierwszego w historii zjazdu z Broad Peaku. W 2016 roku ponownie przekroczył pewne bariery. Ustanowił bowiem rekord zdobycia Śnieżnej Pantery (pięciu siedmiotysięczników byłego Związku Radzieckiego - Szczyt Lenina, Szczyt Korżeniewskiej, Szczyt Ismaila Samaniego, Chan Tengri i Szczyt Zwycięstwa). 29-latek dokonał tego w niespełna miesiąc bijąc pod tym względem rekord Denisa Urubki.

Czegoś takiego jeszcze nikt nie zrobił

W czerwcu Bargiel rusza na K2. Górę Gór. To drugi pod względem wysokości szczyt świata (8611 m n.p.m.). Samo wejście na ten wierzchołek leżący w górach Karakorum w Pakistanie stanowi skrajnie ambitny cel. Bo K2 to największe wyzwanie. Najtrudniejszy z ośmiotysięczników. Wciąż niezdobyty zimą. Również latem nie zawsze góra wpuszcza wspinaczy. Zdarzają się bowiem sezony z pojedynczymi wejściami. Bywa, że nikomu nie udaje się zdobyć wierzchołka.

Bargiel planuje zdobycie K2 tzw. Polską Drogą, wytyczoną przez Jerzego Kukuczkę i Tadeusza Piotrowskiego w lipcu 1986 roku. Droga ta nigdy nie została jeszcze powtórzona. Samo zdobycie szczytu stanowiłoby wyczyn bez precedensu. Chodzi bowiem o rekordowe tempo podejścia. Jednak w grę wchodzi dodatkowo zjazd z niego na nartach.

Planowana linia zjazdu z K2 Andrzeja Bargiela materiały prasowe/ fot. Dariusz Załuski

Dotąd nikt nie dokonał zjazdu z wierzchołka do podstawy, choć próby podejmowano. Hans Kammerlander (partner wspinaczkowy Reinholda Messnera) zjechał ze szczytu pierwsze 400 metrów. Znany szwedzki narciarz ekstremalny Fredrik Ericsson zjeżdżał do podstawy z wysokości 7800 metrów. Od lat o zjeździe z K2 myśli Davo Karnicar, pierwszy i jedyny jak dotąd człowiek, który zjechał z wierzchołka do podstawy z Mount Everestu.

– Wcześniejsze próby dowodzą, że zjazd ze szczytu do samej podstawy i leżącej na wysokości 5100 m n.p.m. bazy jest możliwy, wymaga tylko znakomitego przygotowania, sportowej wytrzymałości, doświadczenia narciarskiego na tak dużych wysokościach i odrobiny szczęścia do warunków pogodowych i śnieżnych – przekonuje Bargiel.

– Wszystkie moje autorskie wyprawy w góry najwyższe kończyły się sukcesem. Dwa lata temu zjechałem bez odpinania nart z wierzchołka Broad Peaku. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Niektórzy nawet powątpiewali czy jest to możliwe. Trzy lata temu zjechałem na nartach z ośmiotysięcznika Manaslu, bijając rekord czasu wejścia na szczyt, jak i łącznego czasu wraz z powrotem do bazy. W ubiegłym roku poprawiłem z kolei rekord Denisa Urubki w czasie wejścia na pięć siedmiotysięczników byłego ZSRR zaliczanych do tytułu Śnieżnej Pantery. Zdobyłem je w ciągu jednego miesiąca, ze wszystkich w całości lub częściowo zjechałem na nartach - wymienia Bargiel.

I od razu dodaje: - Szybkim wejściem i zjazdem narciarskim z K2 mógłbym wykonać jeszcze trudniejszy krok na mojej himalajskiej i narciarskiej drodze oraz zapisać się tym wyczynem na kartach historii himalaizmu i narciarstwa.

15 kg na plecach

Bargiel imponuje profesjonalnym podejściem do uprawianego przez siebie sportu. Jest wydolnościowym fenomenem, który swój talent wzbogaca ogromnym doświadczeniem górskim. Na co dzień trenuje w Tatrach. Często spędza też czas w najwyższych partiach Alp. Już dziś cieszy się niezwykłym poważaniem w środowisku narciarskim i wspinaczkowym. Jest stworzony do przekraczania barier w sportach wydolnościowych. Kontynuuje wspaniałe tradycje polskiego himalaizmu odkrywając przy okazji nowe ścieżki, a ograniczając do minimum czas akcji górskich niweluje ryzyko i wprowadza nową jakość do tego sportu.

Do Pakistanu wylatuje 20 czerwca. Zabiera przynajmniej sześć par nart i kilka par butów. Sprzęt, który zamierza wnieść na wierzchołek, będzie ważył między 12 a 15 kg. Narty będą miały 165-175 cm długości i 90 mm szerokości pod butem – to więcej niż zwykłe zjazdówki, dzięki temu nie będą się zapadać w miękkim śniegu. – Wolałbym, żeby miały dwa metry długości, ale wtedy ważyłyby więcej, a muszę je wnieść na wierzchołek – opowiada Bargiel.

Atak szczytowy ma się odbyć między 20 a 30 lipca. Narciarz będzie współpracował z polską wyprawą himalaistów (m.in. Januszem Natkańskim, Januszem Gołębiem, Jarosławem Botorem), którzy również będą próbowali zdobyć K2 i zrobić rekonesans przed planowaną na koniec roku ekspedycją. Jej celem będzie pierwsze zimowe wejście na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik.