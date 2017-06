UFC. Kolejna Polka, po Karolinie Kowalkiewicz, stawi czoła Joannie Jędrzejczyk w UFC?

Obie panie mają za sobą ważne walki w maju 2017 roku. Joanna Jędrzejczyk (14-0) rozgromiła w Dallas podczas UFC 211 Jessicę Andrade, pewnie wypunktowując ją na dystansie pięciu rund. Z kolei Agnieszka Niedźwiedź (10-0) wygrała dwie z trzech rund ogromnie ważnego w swej karierze pojedynku z byłą pretendentką do pasa mistrzowskiego Invicty, Vanessą Porto, podczas gali Invicta 23 w Kansas City.

Zarówno Jędrzejczyk, jak i Niedźwiedź mają nieskazitelne rekordy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób marzy o tym, aby zobaczyć je obie w oktagonie, zwłaszcza, że niedawno UFC ogłosiło utworzenie dywizji muszej kobiet. Dla Agnieszki jest to szansa na angaż u amerykańskiego potentata, a dla Joanny – opcja na walkę w swojej pierwotnej kategorii wagowej i zdobycie drugiego pasa mistrzowskiego.

Manager Agnieszki, Paweł Kowalik, przyznał we wczorajszym Puncherze, że rozważają opcję walki dla UFC, ale wybór nie jest wcale taki prosty. Za pozostaniem w organizacji Invicta przemawia wysoka pozycja zawodniczki w rankingu i szansa w niedalekiej przyszłości na walkę o pas z bardzo znaną Jennifer Maią. Natomiast przejście do UFC oznacza konieczność mierzenia się z zawodniczkami z dolnych partii rankingu i budowanie swojej pozycji od nowa.

- Zwycięstwo z Vanessą Porto to był papierek lakmusowy. Zdała ten test, jest sporo do poprawy, ale wygrała spokojnie. Agnieszka ma dopiero 22 lata i wszystko jeszcze przed nią - powiedział szef MMA Cartel w rozmowie z Mateuszem Borkiem. Kowalik odniósł się też do ewentualnego spotkania w dywizji muszej UFC z Joanną Jędrzejczyk, która zapowiedziała, iż chce walczyć w wyższej kategorii wagowej: - Jeśli Joanna przejdzie do tej kategorii, to naturalne, że chcemy taką walkę. Agnieszka jest aktualnie numerem dwa na świecie w wadze muszej i mierzymy wysoko. Ma najlepsze sprowadzenia w tej kategorii, a jedne z najlepszych wśród kobiet, więc byłaby to ciekawa walka.

Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl