Nowa decyzja Sądu w sprawie Michała Materli

To jeden z tych idoli z KSW? Do tego są jeszcze takie autorytety jak popek, Khalidov, który trzęsie Szczecinem z kolegami z klubu o kuzynami z Czeczeni. wymuszenia, haracze, narkotyki i dziwki to ich profesja. Taka tam tajemnica poliszynela.

To się czasów doczekaliśmy, że bandyci są kreowani ma gwiazdy i idoli...