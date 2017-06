Primera Division. Kosmiczne pieniądze za Cristiano Ronaldo

Dziennik pisze, że cztery kluby mogą “stracić głowę dla najlepszego piłkarza świata”. Które? Spekuluje się o Manchesterze United, PSG, Monaco i którejś drużynie z ligi chińskiej. "Czy czeka nas największa bomba transferowa sezonu?" - pyta "A Bola".

Wydaje się, że klubem, który byłby w stanie przeprowadzić taki transfer jest PSG. Tym bardziej, że w Cardiff, przy okazji finału Ligi Mistrzów, miało dojść do spotkania Jorge Mendesa, agenta Cristiano Ronaldo z Nasserem Al-Khelaifim, prezydentem paryskiego klubu.



Ale dziennikarze "A Bola", którzy mieli dotrzeć do transferowych rewelacji, wątpią, by Florentino Perez zgodził się sprzedać piłkarza, który jest najskuteczniejszym strzelcem w historii Realu, niedawno poprowadził klub do 12. Pucharu Europy i niemal na pewno odbierze 5 w karierze Złotą Piłkę. Tym bardziej, że Perez już wcześniej odrzucił oferty za Ronaldo opiewające na kwotę 200 mln euro. Portugalczyk ma ważny kontrakt z Realem do 2021 roku. I wpisaną w nim klauzulę wykupu. Miliard euro…



Według madryckiego dziennik "Marca" na spotkaniu Al-Khelaifiego z Mendesem omawiano kwestie ewentualnego przyjścia do Paryża innych graczy Realu - Pepe, który już zapowiedział, że żegna się z "Królewskimi" i Jamesa Rodrigueza, który tego odejścia jest blisko.

Zbigniew Boniek w "Wilkowicz Sam na sam": Bardziej to wyglądało jak obóz koncentracyjny, a nie mecz piłkarski. Wypchnięto nas na ten finał. Ja nie chciałem grać. I nie wziąłem grosza premii za to zwycięstwo