Karolina Kowalkiewicz po UFC 212: Byłam naprawdę doskonale przygotowana do tego pojedynku i nie mam pojęcia co tam się stało

Karolina zamieściła wpis na swoim profilu, w którym przeprasza swoich fanów za porażkę i zapewnia, że nie ma zamiaru się poddać:

"Smutek, żal, złość, gniew, rozczarowanie-nie ma odpowiednich słów żeby opisać to co teraz czuję... Kocham to co robię, kocham MMA i nic tego nie zmieni, będę trenowała i walczyła dalej, i zapewniam Was, że do kolejnej walki wyjdę jak zawsze, uśmiechnięta.

Byłam naprawdę doskonale przygotowana do tego pojedynku i nie mam pojęcia co tam się stało. Po prostu Claudia była lepsza i to nie był mój dzień. Chciałam jej jeszcze raz bardzo pogratulować i podziękować za walkę. Jesteś niesamowitym sportowcem i wspaniałym człowiekiem i to był dla mnie zaszczyt, że mogłam się z Tobą zmierzyć. Dostałam cenną lekcję.

Kiedyś walczyłam tylko dla siebie, teraz walczę też dla Was, dlatego chciałam bardzo przeprosić wszystkich tych, których zawiodłam. Chciałam przeprosić moich trenerów, kolegów z STT, przyjaciół, rodzinę i wszystkich fanów, i jednocześnie chciałam Wam podziękować za ogromne wsparcie jakie od Was dostaje. Jesteście niesamowici, a ja jestem ogromną szczęściarą ze Was mam.

Nie będę się za dużo rozpisywać bo śpieszę się na trening... ?? Jeszcze raz przepraszam i dziękuję" - napisała na Facebooku.

Nie tylko fani zawodniczki łódzkiego klubu Shark Top Team były zaskoczeni takim zakończeniem walki. Owszem, Karolina wychodziła do oktagonu jako underdog, ale większość spodziewała się twardego boju przez trzy rundy. Tymczasem po fatalnym błędzie w grze parterowej Karolina została uduszona przez Brazylijkę.

