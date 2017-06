Sensacja w sparingu. Malta pokonała Ukrainę

O sukcesie drużyny prowadzonej przez Pietro Ghedina zdecydowała bramka, którą w 14. minucie spotkania zdobył Zach Muscat. 23-letni pomocnik na co dzień gra w trzecioligowym włoskim klubie Arezzo.

To największy sukces w historii reprezentacji Malty, która do tej pory nigdy nie pokonała zespołu z pierwszej 50. rankingu FIFA (Ukraina jest 37.). Ostatni raz, 182. drużyna na świecie, wygrała dwa lata temu, a gorsi od niej okazali się Litwini.

To ciąg dalszy problemów reprezentacji Ukrainy prowadzonej przez Andrija Szewczenkę. Nasi wschodni sąsiedzi źle radzą sobie w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji. Po pięciu meczach Ukraińcy zajmują trzecie miejsce w grupie, tracąc dwa punkty do Islandii i pięć do Chorwacji. W niedzielę zespół Szewczenki zmierzy się na wyjeździe z Finlandią.