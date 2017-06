Siatkówka. Są zmiany w polskiej kadrze na turniej Ligi Światowej w Warnie

W czternastce wyjeżdżającej do Warny nastąpiły dwie zmiany. W Polsce zostali środkowy Jakub Kochanowski, który dołączy do kadry juniorów przygotowujących się do MŚ U-21 oraz Rafał Buszek. Ich miejsce zajmą przyjmujący Artur Szalpuk i atakujący Łukasz Kaczmarek. - Rotacje w składzie były zaplanowane, chcemy dać szansę gry w Lidze Światowej jak największej liczbie naszych zawodników. Traktujemy te rozgrywki bardzo poważnie, ale jednocześnie wykorzystujemy je jako okazję do przetestowania siatkarzy. Doświadczenie zebrane w meczach z najlepszymi na pewno zaprocentuje podczas mistrzostw Europy w naszym kraju – powiedział asystent Ferdinando De Giorgiego, Piotr Gruszka.

W Bułgarii biało-czerwoni zmierzą się z gospodarzami, Brazylią i Kanadą. Po pierwszym turnieju w Pesaro, w którym pokonali Canarinhos 3:2, Włochy 3:1 oraz przegrali z Iranem 1:3 zespół Ferdinando De Giorgiego zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy. W zestawieniu prowadzi reprezentacja Francji.

Skład na turniej Ligi Światowej w Warnie:

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Maciej Muzaj

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Środkowi: Mateusz Bieniek, Bartłomiej Lemański, Karol Kłos

Przyjmujący: Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk

Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Harmonogram spotkań w Warnie:

9 czerwca, piątek

15.10: Kanada – Brazylia

18.10: Bułgaria - Polska

10 czerwca, sobota

15.40: Brazylia – Polska

19.40: Kanada – Bułgaria

11 czerwca, niedziela

15.40: Polska – Kanada

19.40: Brazylia – Bułgaria