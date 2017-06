Siatkówka. Z beniaminka do mistrzów Polski - Marco Falaschi w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę zostać w Polsce. Bycie częścią takiego zespołu, jakim jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to dla mnie wielki honor i wyróżnienie. Mam nadzieję, że swoją grą będę mógł pomóc drużynie – przyznaje nowy rozgrywający ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Marco Falaschi.

Nie będzie to pierwszy sezon spędzony przez Włocha w PlusLidze. W Polsce gra on od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy podpisał umowę z Lotosem Treflem Gdańsk. W drużynie Andrei Anastasiego zdobył srebrny medal mistrzostw Polski (2015), Superpuchar oraz Puchar Polski (2015), jednak w 2016 roku opuścił drużynę. Przeniósł się do beniaminka rozgrywek, GKS-u Katowice, któremu pomógł zaprezentować całkiem niezły poziom w minionym sezonie. Teraz przed nim inne wyzwanie, czyli obrona tytułu z mistrzami Polski, których podstawowym rozgrywającym w poprzednich dwóch sezonach był Benjamin Toniutti. Jego zastępcą był Grzegorz Pająk jednak ten, poszukując możliwości częstszego prezentowania się na parkiecie, przeniósł się do beniaminka PlusLigi sezonu 2017/2018, czyli Aluron Virtu Warty Zawiercie.

Statystycznie Marco Falaschi był 10. rozgrywającym minionych rozgrywek. Przed przyjazdem do Polski grał w Lupi Santa Croce, Pallavolo Pescia, Olympia Massa, Marconi Spoleto, New Mater Volley Castellana Grotte oraz Budvanska Rivijera Budva, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo Czarnogóry.

Jest to trzeci zawodnik, który dołączył do ZAKSY po sezonie 2016/2017. Wcześniej zrobili to Mauricio Torres (atakujący) oraz Krzysztof Rejno (powrót z wypożyczenia do MKS-u Będzin). W klubie mistrzów Polski zmienił się również trener. Ferdinando De Giorgiego zastąpił Andrea Gardini, który w poprzednich rozgrywkach doprowadził Indykpol AZS Olsztyn do 5. miejsca w lidze.

Z ZAKSY odeszło jednak wielu graczy. Grzegorz Pająk i Grzegorz Bociek znaleźli zatrudnienie w beniaminku PlusLigi, Aluron Virtu Warta Zawiercie. Najlepszy atakujący minionego sezonu, Dawid Konarski, przeniósł się do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara, Patryk Czarnowski do PGE Skry Bełchatów, Kevin Tillie do Jastrzębskiego Węgla, a Dominik Witczak wciąż szuka klubu.