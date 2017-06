Polska - Rumunia. Takiego komfortu Nawałka w tych eliminacjach nie miał

- Wszyscy są do naszej dyspozycji, wszyscy trenują normalnie – zapewniał we wtorek drugi trener kadry Bogdan Zając.

To dla sztabu szkoleniowego informacja najważniejsza, rzec można nawet niespotykana. W tych eliminacjach nie zdarzyło się bowiem, by na kadrę nie przyjechał ktoś z poważnym urazem. Jeśli już się wydawało, że pech nas ominął to, pierwsze treningi czy same mecze szybko przynosiły złe informacje.

Jak nie żebro to pachwina

Te złe informacje ostatnio dotyczyły zawodników kluczowych. W marcu przed starciem z Czarnogórą szybko do Francji musiał wracać Grzegorz Krychowiak. Na zgrupowanie przyjechał ze złamanym żebrem. Przed ubiegłorocznym, listopadowym starciem z Rumunią problemy zdrowotne mieli Paweł Dawidowicz i Maciej Rybus. Pierwszy na kadrę w ogóle nie dojechał, drugi musiał wrócić do Lyonu i tam leczył naciągnięte więzadła poboczne.

Dużo gorzej było jeszcze wcześniej. Przed październikowym starciem z Armenią ze składu wypadli Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik. Ten drugi doznał poważnej kontuzji. W meczu z Danią zerwał więzadło przednie w kolanie. W tym spotkaniu w ogóle nie miał szans wystąpić Michał Pazdan, bo na zgrupowanie dojechał z urazem barku. Przed wrześniowym meczem z Kazachstanem też, nie był zresztą w pełni zdrowy. Prawdopodobnie dlatego Nawałka zastąpił go w wyjściowym składzie Bartoszem Salamonem. Mało? Do Astany przecież w ogóle nie wyleciał Kamil Grosicki. Uraz obręczy biodrowej, którego nabawił się jeszcze w klubie, okazał się poważny.

Kuba już wydobrzał

Przed obecnym zgrupowaniem jedynym kłopotem wydawała się kontuzja Kuby Błaszczykowskiego. Polski skrzydłowy podczas majowego meczu Wolfsburga z HSV Hamburg doznał kontuzji przywodziciela. Nie zdążył wyleczyć się nawet na rozgrywane 29 maja rewanżowe spotkanie barażowe swojej drużyny z Eintrachtem Brunszwik. Jego stan miał ocenić sztab medyczny na zgrupowaniu kadry.

- Kuba czuje się dobrze, na siłowni ćwiczy z pełnym obciążeniem. W poniedziałek trenował normalnie – zapewniał nas lekarz.

Jedyne o co musi troszczyć się nasz sztab szkoleniowy, to by w „sezonie wakacyjnym” odpowiednio rozłożyć zawodnikom obciążenia. Połowa piłkarzy, która zawitała na zgrupowanie jest już po tygodniowych lub dłuższych wakacjach. Druga część, z Michałem Pazdanem na czele, dopiero co zeszła z boiska.

- Obrońcy akurat łatwiej grać co tydzień, wtedy zachowany jest rytm meczowy. Dużo nie trzeba, by się przygotować do kolejnego spotkania – wyjaśnił stoper warszawskiej Legii, któremu nieco wydłużony sezon nie przeszkadza.

W zupełni innej sytuacji są gracze z Bundesligi czy Premier League. Oni sezon kończyli 20 i 21 maja. Czas na krótki urlop był. – Dla mnie nie ma problemu, że miałem odpoczynek. O swoja formę jestem spokojny, wiem co zrobić, by się do meczu dobrze przygotować – zapewniał urlopujący się w północnych Włoszech Robert Lewandowski.

- To zupełnie nie komplikuje sprawy przygotowania do meczu – stwierdził drugi trener kadry Bogdan Zając. - Korygujemy najwyżej nasze plany. Indywidualizujemy zajęcia i obciążenia, taka jest nasza rola – dodał pomocnik Adama Nawałki.

Wygląda zatem na to, że przed Rumunami mamy sytuacje idealną. - Trzeba dać z siebie maksa i dobrze zakończyć sezon – skwitował Lewandowski.