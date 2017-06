"Pi*****cie się jestem z Millwall." Angielski kibic w szpitalu po tym, jak postawił się terrorystom z Londynu

W sobotę wieczorem trzej terroryści wjechali samochodem w ludzi na London Bridge w centrum angielskiej stolicy, a następnie zaatakowali nożami ludzi w pobliżu targu Borough Market. Siedem osób zginęło, a 48 zostało rannych. Jednym z nich jest Roy Larner z Peckham - południowej części Londynu. Jego historię opisują brytyjskie media.

47-latek postanowił postawić się trzem zamachowcom. Chociaż sam ledwo uszedł z życiem, to swoim zachowaniem dał czas na ucieczkę innym ludziom. Larner był w pubie z przyjaciółmi, gdy terroryści zaczęli krzyczeć, że to co przed chwilą zrobili było dla Allaha.

- Każdy z nich miał długi nóż w ręku. Najpierw krzyczeli o Allahu, później skandowali ‘Islam, Islam, Islam’. Zachowałem się jak idiota, bo zacząłem krzyczeć w ich kierunku. Pomyślałem, że muszę ‘zrobić sobie jaja z tych gnojków’ - powiedział Larner „The Sun”.

- Wykonałem w ich kierunku kilka kroków i krzyczałem ‘pi*****cie się jestem z Millwall.’ Wtedy cała trójka mnie zaatakowała - dodał. Roy ledwo uszedł z życiem po tym, jak został ośmiokrotnie dźgnięty nożem. W krytycznym stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację rannej głowy, szyi oraz palców.

Larner na co dzień jest kibicem Millwall, którego kibice z uwagi na zachowania na stadionie jak i poza nim mają fatalną opinię. - Roy, fani Millwall, od dzisiaj was lubię. Był sam, postawił się trzem terrorystom z nożami, dał czas innym na ucieczkę. Fani Millwall mają fatalną opinię, sami na nią zapracowali. To jednak chwila, w której chciałbyś mieć ich obok siebie - powiedział w porannej audycji radiowej dziennikarz Piers Morgan.

Heroiczny czyn Larnera doceniają nie tylko dziennikarze, ale też inni ludzie, którzy chwalą go w mediach społecznościowych. Dumę z syna w telewizji wyraziła też jego mama.