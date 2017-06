Transferowy hit! Nikola Gjorgiev w ONICO Warszawa

– To zdecydowanie nasz najlepszy transfer tego sezonu. Macedończyk może być

gwiazdą nie tylko drużyny Stéphane’a Antigi, ale i całej PlusLigi – skomentowała zadowolona Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. – Przychodzi do nas gracz, który z powodzeniem mógłby występować w najmocniejszych europejskich zespołach. Bardzo cieszymy się, że wybrał właśnie naszą ofertę – dodała. – Nie będę ukrywać, że Nikola Gjorgiev ma być motorem napędowym ONICO Warszawa w nowym sezonie. Liczymy na niego – stwierdziła.



Nikola Gjorgiev może grać zarówno na ataku, jak i na przyjęciu. Znacznie lepiej czuje

się jednak jako prawoskrzydłowy. – Na siatce jest prawdziwym kilerem. Skutecznie atakuje nie tylko z idealnych wystaw. Świetnie radzi sobie również na wysokich, sytuacyjnych piłkach – oceniła prezes Jolanta Dolecka. – W minionym sezonie w lidze japońskiej nie miał sobie równych. Był liderem swojej drużyny i ulubieńcem fanów. Kibice go pokochali. Jestem przekonana, że tak samo będzie w Warszawie – uśmiechnęła się.



Radości z podpisania umowy nie krył również główny zainteresowany. – Jestem

bardzo zadowolony i szczerze nie mogę doczekać się przeprowadzki do Polski. Zacząłem już myśleć o nowym sezonie i zapoznałem się ze wstępnymi wersjami terminarza PlusLigi.



Sprawdziłem też wszystkie transfery innych klubów i wiem, że będzie to naprawdę ciekawy sezon – powiedział Nikola Gjorgiev. – Odliczam dni do spotkania z kolegami z nowego zespołu i z kibicami z Warszawy. Jestem pewien, że zbudujemy coś, z czego za rok będziemy dumni. Co? Chcę zdobyć medal – zadeklarował. – Let’s gooo ONICO! – zakończył w kibicowskim stylu.