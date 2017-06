Bundesliga. Oficjalnie: Peter Bosz nowym trenerem Borussii Dortmund

Po zakończeniu sezonu BVB rozstała się z Thomasem Tuchelem ze względu na liczne nieporozumienia trenera z władzami oraz piłkarzami. Niemca na tym stanowisku zastąpi Bosz, który z Ajaksem dotarł do finału Ligi Europy (0-2 z Manchesterem United).

"Kibice mogą się cieszyć. Holender gwarantuje atrakcyjny futbol" - stwierdził "Bild", gdy informował o tym ruchu.

Bosz w 2016 roku wyjechał do Izraela, ale Maccabi Tel Awiw prowadził tylko przez pół roku. Odszedł, bo zgłosił się po niego Ajax, a on z góry zaznaczał, że z oferty jednego z najlepszych holenderskich klubów będzie chciał skorzystać, jeśli taka się pojawi.

Do Maccabi Bosza ściągnął dyrektor sportowy klubu, Jordi Cruyff. Teraz syn legendarnego Johana Cruyffa opowiada "Bildowi" o trenerze. - Peter kocha filozofię futbolu mojego ojca. To wielki facet, bardzo lubiany przez zawodników. Na pewno jest gotowy do zrobienia kolejnego kroku w swojej szkoleniowej karierze - twierdzi Holender.

Zamiana Ajaksu na Borussię ma być dla Bosza awansem nie tylko sportowym, ale też finansowym. "Bild" twierdzi, że trener będzie zarabiał cztery miliony euro rocznie, a w Amsterdamie nie dostawał nawet miliona. Ajax ma otrzymać za swojego szkoleniowca pięć mln euro - za rozwiązanie umowy, która miała obowiązywać jeszcze przez dwa lata.