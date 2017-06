Transfery. Pepe odchodzi z Realu Madryt

Kontrakt 34-letniego obrońcy z "Królewskimi" wygasa wraz z końcem sezonu. Dostał ofertę rocznego przedłużenia umowy, ale odrzucił ją. - To oczywiste, że nie będę już grał w Realu. Ten etap jest już zakończony, niedługo rozpocznę kolejny - zdradził w rozmowie z "Cope".

Portugalczyk przyszedł do Realu w 2007 roku i zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów. W tym sezonie ze względu na kontuzje zagrał jedynie w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach. Mimo to interesują się nim Inter Mediolan oraz Paris Saint-Germain, które jest najpoważniejszym kandydatem do pozyskania go. Sam Pepe zdradził, że ma "wiele innych ofert, również z Anglii".

Pepe wypowiedział się również na temat Zinedine'a Zidane'a. - Nie chcę nikogo winić. To, co Zidane zrobił z Realem jest spektakularne, ale są rzeczy, których nie mogę zrozumieć. Nie pożegnałem się z nim bo zarówno on, jak i Real wiedzieli że odejdę, zanim ja to wiedziałem.