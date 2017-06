Siatkówka. Joanna Wołosz zagra we Włoszech

Choć klub jeszcze nie ogłosił nowego transferu, to Joanna Wołosz na łamach volleyball.it przyznała, że przenosi się do Imoco Volley Conegliano. Dla polskiej zawodniczki będzie to już drugi kontrakt w Italii. Wcześniej w latach 2013-2015 z sukcesami grała w Unedo Yamamay Busto Arsizio, z którym sięgnęła po wicemistrzostwo Włoch i srebro Ligi Mistrzyń w 2015 roku. Ostatnie dwa lata spędziła w Chemiku Police, z którym zdobyła dwa mistrzostwa i Puchary Polski (2016, 2017).

Polska rozgrywająca to także etatowa reprezentantka kraju. W 2014 roku zdobyła brązowy medal Ligi Europejskiej, a rok później srebro igrzysk Starego Kontynentu.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wrócić do Włoch. Przez dwa lata gry w Busto zostawiłam tam cząstkę siebie i chciałam ponownie występować w Italii. W 2015 roku zdecydowałam się na powrót do Polski, ponieważ Chemik Police, z którym podpisałam kontrakt, był najlepszym klubem w moim kraju. Chciałam z nim odnieść sukces w Lidze Mistrzyń, ale trudno było nam zdobyć europejskie szczyty. Niemniej jestem zadowolona, że wygrałam dwa mistrzostwa i Puchary Polski. Teraz mogę kontynuować marzenia i wrócić do Włoch. Jestem szczęśliwa z wyboru Conegliano, bo to jeden z najlepszych zespołów Starego Kontynentu – powiedziała Joanna Wołosz.

Imoco Volley to czołowa drużyna ligi włoskiej. W sezonie 2016/2017 przegrała finał ligi po dwóch tie-breakach z Nordmeccanicą Modena.