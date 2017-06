Siatkówka. Wicemistrzyni olimpijska w Chemiku Police

22-letnia Serbka gra na pozycji przyjmującej. Karierę rozpoczęła w Vizurze Belgrad, z którą wygrała dwa mistrzostwa Serbii (2014, 2015), Puchar Serbii (2015) i dwa Superpuchary (2013, 2014). Z CSM Targoviste zdobyła natomiast Puchar Rumunii. Sezon 2016/2017 spędziła w Metalleghe Sanitars Montichiari.

- Niedawno skończyłyśmy turniej eliminacyjny z reprezentacją Serbii. Wywalczyłyśmy kwalifikację, co mnie cieszy. Czeka nas jeszcze trochę grania z kadrą, potem chwila przerwy i przyjeżdżam do Polic, do nowego klubu. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się podpisać kontrakt z tak renomowaną drużyną. Popytałam wśród znajomych, wszystkie poleciły mi grę w w Policach, dlatego z niecierpliwością czekam na początek sezonu ligowego – mówi Bianka Busa.

Przyjmująca jest reprezentantką Serbii. Wzięła udział m.in. w ostatnich igrzyskach olimpijskich, gdzie wraz z drużyną narodową sięgnęła po srebrny medal. Zdobyła również brąz mistrzostw Europy i srebro w Pucharze Świata.

Jest to trzecia po Holston i Mirković zawodniczka, która w sezonie 2017/2018 zdecydowała się związać z Chemikiem Police. Doszło jednak do większych zmian w składzie mistrzyń Polski. Klub opuściły Aleksandra Jagieło (zagra w BKS-ie Bielsko-Biała), Madelaynne Montańo, Jelena Blagojević, Anna Werblińska oraz Joanna Wołosz (przenosiny do Imoco Volley Conegliano). Kontrakt przedłużyli Stefana Veljković oraz trener zespołu Jakub Głuszak.