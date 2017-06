Cheick Tioté nie żyje

Dokładne przyczyny śmierci piłkarza nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że Tioté zasłabł na treningu, przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Zawodnik miał 30 lat.

Iworyjczyk w 2005 roku trafił do RSC Anderlechtu, który w 2007 roku na jeden sezon wypożyczył go do Rody JC. Tioté rok później na dwa lata trafił do Twente, skąd kupiło go Newcastle United. Tam pomocnik spędził siedem lat. W barwach angielskiego klubu rozegrał 156 meczów.

W lutym tego roku Tiote odszedł z Newcastle do chińskiego klubu Beijing Enterprises. W reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej pomocnik rozegrał 52 spotkania. Reprezentował swój kraj na dwóch mundialach - w RPA i Brazylii.