Besnik Hasi zostanie trenerem Olympiakosu Pireus

Olympiakos to 44-krotny mistrz Grecji, klub który w ostatnich latach zwyciężał tamtejszą ligę siedem razy z rzędu. Chociaż drużyna dobrze radziła sobie i w tym sezonie (obroniła tytuł), to w marcu z klubu zwolniono portugalskiego trenera Paulo Bento.

Jego stałym następcą ma być były szkoleniowiec Legii Warszawa Besnik Hasi. Albańczyk prowadził mistrzów Polski od czerwca do września. Chociaż były trener RSC Anderlechtu awansował ze stołecznym klubem do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to przez fatalne wyniki w ekstraklasie został zwolniony. Od tamtej pory Albańczyk pozostawał bez pracy.

Według greckich mediów Hasi w nowej roli zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze w poniedziałek.