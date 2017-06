Robert Kubica będzie testował bolid Formuły 1

Kubica ma we wtorek jeździć bolidem Renault E20 podczas testów ekipy w których uczestniczy Sergiej Sirotkin. Takie informacje podaje portal italiaracing.net.

Dla Polaka będzie to pierwszy powrót do bolidu F1 od 2011 roku. 31 stycznia 2011 odbyła się prezentacja bolidu Renault R31, a później testy na torze w Walencji, gdzie Polak osiągnął najlepszy czas. Kilkanaście dni później Kubica uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora, jadąc Škodą Fabią S2000 Evo2 należącą do zespołu DP Autosport.

W F1 Kubica ścigał się od 2005 do 2010 roku. W latach 2013-2015 Kubica rywalizował w rajdowych mistrzostwach świata. W zeszłym tygodniu testował jednomiejscowy bolid GP3 na torze Cremona.