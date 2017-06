NBA. Bójka kibiców w końcówce meczu Warriors - Cavaliers

Do przepychanki na trybunach doszło, gdy koszykarze schodzili z boiska do szatni. Kamery telewizji ABC pokazały fragment bójki, gdy parkiet opuszczał LeBron James. Koszykarz na chwilę został zatrzymany przez ochroniarzy, by nic mu się nie stało.

Nie jest jasne, czy była to bójka między kibicami obu drużyn. Jedno jest pewne, że jeden z nich miał na głowie czapkę Warriors, a inny trzymał w ręce żółtą koszulkę drużyny. Nie wiadomo, co spowodowało zajście, ani jak się zakończyło, bo stacja po kilku chwilach przełączyła się na obraz z innej kamery.

Golden State Warriors wygrali mecz numer dwa 132:113, w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2:0. Dwa kolejne mecze w Cleveland. Spotkanie numer trzy zaplanowano na godz. 3 w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.