Ekstraklasa. Mistrzowie Polski nagrodzeni. "Warszawo, bawimy się do rana"

Legia Warszawa zremisowała 0:0 z Lechią Gdańsk w ostatniej kolejce ekstraklasy. Nikt w stolicy po spotkaniu się nie cieszył. Przy Łazienkowskiej wszyscy czekali na rezultat z Białegostoku, gdzie Jagiellonia remisowała 2:2 z Lechem, a sędzia doliczył 10 minut...



Jeden gol dla drużyny Michała Probierza sprawiłby, że mistrzem kraju byłaby Jagiellonia. Ostatecznie jednak na Podlasiu też padł remis, co dało mistrzostwo Polski Legii. W stolicy zaczęła się mistrzowska feta...

http://www.sport.pl/pilka/7,65039,21912984,ekstraklasa-warszawa-swietuje-mistrzostwo-legii-po-najdluzszych.html



Blisko 20 minut zawodnicy, sztab szkoleniowy i kibice czekali na mistrzowską dekorację. Spikerzy wyczytywali wszystkich piłkarzy, członków sztabu szkoleniowego i pracowników klubu. Szaleństwo w drużynie rozpoczął Aleksandar Vuković, który rozpoczął śpiewem "Mistrzem Polski jest Legia..."

Później były owacje dla wszystkich zawodników, największe brawa zebrał bohater - Vadis Odjidja-Ofoe. Ale to nie Belga nazwisko skandowali kibice na trybunach i murawie, na którą wbiegli. Ten szacunek fani oddali trenerowi Jackowi Magierze i legendzie klubu - Lucjanowi Brychczemu.



Medale, wreszcie odliczanie, puchar w górze, wystrzelone konfetti, a z głośników "We are the champions" legendarnego zespołu "Queen". Wreszcie głos zabrał kapitan, lider warszawiaków - Miroslav Radović.

"Warszawo, bawimy się do rana! A teraz wszyscy razem śpiewamy: nie poddawaj się ukochana ma, nie poddawaj się, Legio Warszawa" - z medalem na szyi Serb intonował słynną przyśpiewkę. "Nie, nie. Na tę samą melodię. Mistrzem Polski jest ukochana ma!" - poprawiał rodaka Vuković.



Emocje na stadionie już się skończyły. Teraz przenoszą się na miasto. Piłkarze odkrytym autokarem pojadę na starówkę, gdzie wspólnie z fanami świętować będą sukces. Warszawa dzisiaj szybko nie zaśnie.