Ekstraklasa. Michał Probierz rozstaje się z Jagiellonią. I mówi "żegnaj" albo "do widzenia"

– Nie będę niczego komentował. Skupiamy się na jak najlepszym przygotowaniu zespołu do pięciu ostatnich spotkań w tym sezonie – mówił kilka tygodni temu Probierz, zapowiadając przy tym zawieszenie medialnej aktywności na dłuższy czas.

Słowa dotrzymał - z dziennikarzami na wywiady umówił się dopiero teraz, po kończącym sezon meczu z Lechem (2:2). Sezon dla Jagiellonii niezwykle udany. Ale też ostatni z Probierzem, co akurat nie do wszystkich w Białymstoku dociera. A bynajmniej do niedawna nie docierało.

- Rozmawiamy i jesteśmy blisko porozumienia z Michałem - na początku maja wyjawił na łamach „Super Expressu” Cezary Kulesza. Prezes Jagiellonii uspokoił kibiców, ale dobrze wiedział, że o porozumienie będzie trudno. Wiedział, bo Probierz mu o tym mówił. Od początku roku powtarzał, by w klubie szukano jego następcy, bo odchodzi po sezonie.

Kontrakt Probierza z Jagiellonią wygasa 30 czerwca. Nie wiadomo, z kim klub podpisze nowy, ale wiadomo, że przed nim trudne zadanie. Jagiellonia to dziś marka. Marka w dużym (tzn. w największym) stopniu wypracowana przez Probierza.

To pod jego wodzą klub z Białegostoku osiągał największe sukcesy. By je wszystkie zliczyć, trzeba cofnąć się o kilka lat - do sezonu 2009/10, kiedy Probierz za pierwszym podejściem utrzymał zespół w ekstraklasie, mimo że ten rozpoczynał sezon z balastem dziesięciu ujemnych punktów (kara za korupcję). Ponadto wywalczył z nim Puchar Polski oraz Superpuchar, dwukrotnie kwalifikując się do gry w eliminacjach Ligi Europy.

Po raz drugi szkoleniowcem Jagiellonii Probierz został w kwietniu 2014 r. W kolejnym sezonie doprowadził on drużynę do trzeciego miejsca w ekstraklasie – najwyższego w historii białostockiego klubu. Tym samym ponownie wywalczył awans do europejskich pucharów. A przy okazji trochę zarobił. A nawet nie tyle trochę, ile kilkanaście milionów euro na samych transferach, w których Probierz też miał swój udział.

- Przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę - mówił Probierz po porażce z Lechią (0:4) w grupie mistrzowskiej. Jagiellonia po tym meczu, na trzy kolejki przed końcem, strącona została z pierwszego miejsca w tabeli, które zajmowała przez większą część sezonu.

Już go nie odzyskała. Ale zakończyła sezon na drugim miejscu, co jest największym sukcesem w historii klubu. Jest sukcesem Probierza, który wykonał świetną pracę. Stworzył zespół z charakterem, któremu teraz mówi „żegnaj”, a może tylko „do widzenia”?