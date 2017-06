Legia Warszawa mistrzem Polski! Na potwierdzenie piłkarze czekali jeszcze dziesięć minut od zakończenia meczu

Przed niedzielnym meczem Legia jako jedyna drużyna w walce o tytuł była zależna tylko od siebie. W przypadku wygranej z Lechią bez względu na rezultat potyczki Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań warszawianie zakończyliby sezon na 1. miejscu. Ostatecznie podopieczni Jacka Magiery podzielili się z gdańszczanami punktami.

Mecz przypominał piłkarskie szachy, a klarownych sytuacji po obu stronach było jak na lekarstwo. Pierwszy celny strzał kibice zgromadzeni na stadionie przy ul. Łazienkowskiej zobaczyli dopiero w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund wcześniej z boiska wyrzucony został po brutalnym faulu Sławomira Peszko. Mimo gry w przewadze legioniści nie prezentowali się najlepiej.

Po ostatnim gwizdku rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie. W Białymstoku z powodu serpentyn rzuconych przez kibiców na murawę mecz został przedłużony aż o dziesięć minut. Na dodatek w samej końcówce regulaminowego czasu gry Jagiellonia doprowadziła do remisu 2:2, choć przegrywała już 0:2, i grała w przewadze jednego zawodnika. Białostoczanie potrzebowali jeszcze jednej bramki, by na ostatniej prostej sprzątnąć tytuł legionistom sprzed nosa. Zespół Michała Probierza atakował do samego końca, ale zabrakło czasu i precyzji. Kiedy na stadionie Legii spiker podał informację o wyniku końcowym starcia Jagiellonii z Lechem, piłkarze oraz kibice zespołu z Warszawy rozpoczęli świętowanie zdobycia dwunastego w historii klubu mistrzostwa Polski.