Ekstraklasa. Nietypowa oprawa kibiców Jagielloni

„Pier*olniemy Whisky, bo co nam zostało”. Taki transparent wywiesili kibice Jagiellonii Białystok podczas ostatniego meczu sezonu z Lechem Poznań. To nawiązanie do słów Michała Probierza, który na jednej z konferencji prasowych tak podsumował błędy sędziów.

Te słowa stały się symbolem, którym kibice postanowili pożegnać Probierza. Na transparentem pojawiło się następujący wizerunek trenera Jagiellonii Białystok.

Chwilę później kibice z Białegostoku odpalili race i odpalili petardy, które odbijały się od dachu stadionu i wybuchały tuż nad głowami fanów Jagiellonii.