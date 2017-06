Szarża Kajetanowicza - kierowca LOTOS Rally Team liderem Rajdu Akropolu!

Dzisiejsze odcinki specjalne są wyczerpujące, zarówno dla załogi, jak i dla samochodów. Różnice wysokości wynoszą ponad tysiąc metrów i wymagają od zawodników perfekcyjnej dyspozycji oraz pełnego skupienia. Kajto rozpoczął niedzielne zmagania w iście mistrzowskim stylu - wygrał pierwszą próbę o blisko dziewięć sekund z liderem klasyfikacji FIA ERC, Bruno Magalhãesem. Zajmujący dotychczas drugie miejsce Nasser Al-Attiyah zgasił silnik na pierwszym odcinku, a na próbach ponownego uruchomienia stracił ponad dwie minuty.

Kajetanowicz bezbłędną i bardzo szybką jazdą kończył kolejne oesy na drugich miejscach. Pokonał jednocześnie o ponad pół minuty portugalskiego lidera i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej zawodów z przewagą 20,6 s nad Portugalczykiem. Trzecie miejsce zajmuje Al-Attiyah (+1:15,7 s.), czwarty jest Bostanci (+3:31,0 s.), piąty Philippedes (+3:52,6 s.). Dwukrotny Rajdowy Mistrz Europy lideruje także z przewagą ponad czterdziestu sekund w klasyfikacji etapu drugiego.

Przed załogami powtórka porannej pętli, czyli ponad 63 kilometry fenomenalnie trudnych tras zlokalizowanych na południowy wschód od Lamii. Zawody zakończy najdłuższa w rajdzie próba Elatia/Karya (33,86 km). Zwycięzców trzeciej rundy FIA ERC powinniśmy poznać około godziny 14 czasu polskiego.

Kajetan Kajetanowicz: - To bardzo przyjemne uczucie prowadzić w jednym z najtrudniejszych rajdów na świecie. Cały czas jednak muszę być skoncentrowany, jeszcze wiele kilometrów do przejechania. Nie jest łatwo utrzymać koncentrację i jechać na sto procent w tak trudnych warunkach. Przyczepność zmienia się bardzo szybko. Dla przykładu pierwszy odcinek był zabłocony, ale jego końcówka przesychała. Tu wszystko może się wydarzyć. Muszę patrzeć na drogę, cisnąć ile się da i myśleć o tym, na co mam wpływ.

Starty Kajetana Kajetanowicza i Jarka Barana wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS – a także CUBE.ITG, Delphi oraz Driving Experience. Szczegółowe informacje dotyczące Kajetana Kajetanowicza i zespołu są dostępne na stronach www.lotosrallyteam.pl oraz www.kajto.pl, a także na: www.fb.com/EmocjeDoPelna, www.fb.com/KajetanKajetanowicz,www.twitter.com/Kajto_pl oraz www.youtube.com/Kajtopl.

Wyniki Rajdu Akropolu 2017 po dziewiątym odcinku specjalnym:

1. Kajetanowicz / Baran (Polska, Ford Fiesta R5) 2:06:20,5 s.

2. Magalhães / Magalhães (Portugalia, Skoda Fabia R5) +20,6 s.

3. Al-Attiyah / Baumel (Katar, Ford Fiesta R5) +1:15,7 s.

4. Bostanci / Vatansever (Turcja, Ford Fiesta R5) +3:31,0 s.

5. Philippedes / Mahaeras (Grecja, Skoda Fabia R5) +3:52,6 s.

6. Grzyb / Wróbel (Polska, Skoda Fabia R5) +4:11,3 s.

7. Tsouloftas / Giraudet (Cypr, Citroen DS3 R5) +5:09,6 s.

8. von Thurn und Taxis / Degandt (Niemcy, Skoda Fabia R5) +7:57,7 s.

9. Tsolakidis / Dimos (Grecja, Skoda Fabia R5) +13:26,8 s.

10. Melegari / Barone (Włochy, Mitsubishi Lancer Evo IX) +13:30,1 s.