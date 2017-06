Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok gotowa na walkę o mistrzostwo. Grosicki poprowadzi doping?

- Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł dotknąć murawę, a pan pyta o mistrzostwo Polski... Dla mnie każdy mecz jest świętem, a ten sezon to bajka. Drużyna zasłużyła na fetę, niezależnie od niedzielnego wyniku – powiedział nam jeden z wchodzących na stadion kibiców.

Na dwie godziny przed meczem, miejsc na parkingu pod stadionem zaczynało brakować. – Żona specjalnie puściła mnie wcześniej. Wiedziała, że będzie problem z zaparkowaniem – śmiał się kibic Jagiellonii, który na stadion przyjechał samochodem wyposażonym w klubową flagę i żółto-czerwoną koszulkę pod lusterkiem. – To święto – zaznaczył i poszedł nerwowo na swoje miejsce.

Losy mistrzostwa nie zależy tylko od wyniku Jagiellonii. W trakcie spotkania, kibice z Białegostoku muszą spoglądać na to, co dzieje się w Warszawie gdzie Legia gra z Lechią Gdańsk. Stąd przedmeczowe nerwy. – Wierzę w ten zespół, ale nie wszystko zależy od nas. Legia jest bogata, mistrzostwo to jej obowiązek, a Białystok jest traktowany jak zaścianek. Czas to zmienić – przyznał kolejny kibic, który widząc dziennikarza koniecznie chciał podzielić się swoimi odczuciami.

Zapytany o to, czy w Białystoku czuć atmosferę piłkarskiego święta przyznał zaskakująco szczerze - Nie tak, jak powinno! Taki mecz może się już nie powtórzyć. Flagi powinny być wszędzie: na autobusach, w oknach i samochodach – zaznaczył.

Atmosfera piłkarskiego święta zacznie się więc na stadionie. Kibice Jagiellonii przygotowali oprawę, a na trybunach obiektu przy ulicy Słonecznej ma pojawić się Kamil Grosicki. Reprezentant Polski chce wesprzeć swój zespół w walce o mistrzostwo Polski, a jak dowiedział się Sport.pl – piłkarz Hull City ma pojawić się na trybunie, z której kibice Jagiellonii prowadzą doping.