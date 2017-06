Liga Mistrzów. Dlaczego Sergio Ramos świętował zwycięstwo z "nigeryjską" flagą

PK

FRANK AUGSTEIN/AP

"To wspaniałe, że Ramos nie odcina się od swoich nigeryjskich korzeni" - żartują kibice na Twitterze. Nawiązują w ten sposób do charakterystycznej zielono-białej flagi, z którą obrońca Realu świętował zwycięstwo nad Juventusem. Co ona oznaczała?

REKLAMA

Real Madryt pokonał 4:1 Juventus i po raz 12. w historii sięgnął po Puchar Europy. Sergio Ramos świętował zwycięstwo z zielono-białą flagą w ręku łudząco przypominającą flagę Nigerii. Jaki związek z tym krajem ma obrońca „Królewskich”? - pytali kibice oglądający świętowanie piłkarzy. Prawidłowa odpowiedź brzmi: żadną. Flaga Nigerii ma po identyczny zestaw kolorystyczny jak flaga Andaluzji. To właśnie związek z tym regionem Hiszpanii chciał podkreślić kapitan Realu.