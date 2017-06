Panika na placu w Turynie. Nawet 200 rannych. Fani Juventusu uciekali w popłochu

Do groźnej sytuacji doszło po trzeciej bramce dla Realu Madryt. Ludzie oglądający spotkanie na telebimach nagle zaczęli uciekać. Popłoch spowodował prawdopodobnie głośny huk. Świadkowie przyrównują go do eksplozji.

- Nagle znalazłem się na ziemi, ludzie usłyszeli huk i zaczęli uciekać – mówią kibice cytowani przez dziennik „La Stampa”. Były krzyki, duży strach, co momentalnie spowodowało, że tysiące osób zaczęło się przemieszczać i tratować.

Fani skakali przez barierki, poręcze – to wtedy doszło do największych stłuczeń i obrażeń. „La Stampa” oszacowała, że rannych zostało w ten sposób nawet 200 kibiców. Na licznych filmach z Turynu zamieszczonych w internecie widać, leżące na ulicach buty i różne przedmioty gubione przez fanów, a także sam moment ich ucieczki ze wspólnego oglądani finału.

Na razie nie wiadomo co wywołało huk przez, który rozpoczęła się panika. W momencie finałowego meczu na placu w centrum miasta mogło być kilkadziesiąt tysięcy osób.