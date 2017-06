Ramos przesadził, co za aktorstwo. Juventus kończył w dziesiątkę

To był jeden z wielu pojedynków jakie kibice oglądali w sobotni wieczór na stadionie w Cardiff. Koło linii bocznej boiska starli się Juan Cuadrado i Sergio Ramos. Kolumbijczyk wstając przeszedł tuż za plecami Hiszpana i dotknął go w plecy. Obrońca Realu Madryt teatralnie upadł symulując, że rywal go uderzył i zahaczył o stopę.

Sędzia liniowy był blisko, ale dał się nabrać na sztuczkę zawodnika Królewskich. Arbiter główny Felix Brych za niesportowe zachowanie pokazał zawodnikowi z Turynu żółtą kartkę. Ponieważ był to drugi kartonik tego koloru, Cuadrado musiał opuścić boisko. Protesty jego i kolegów z drużyny na nic się zdały. Po tym wydarzeniu z 84. minuty Stara Dama straciła jeszcze jedna bramkę. Ostatecznie przegrała 1:4.