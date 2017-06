Gol nr 500 dla Realu! Ronaldo zdobył tytuł

Z tych goli Ronaldo, który lubuje się we wszelkich klasyfikacjach, będzie cieszył się szczególnie. Trafienie z 20 minuty finału Champions League oznaczało, że napastnik Realu awansował na pierwszą lokatę klasyfikacji strzelców tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Pozycję tę zajmował ex aequo z... Lionelem Messim. Nie trwało to jednak długo. Portugalczyk kompromisów nie lubi. CR7 ponownie wpisał się na listę strzelców w 64 minucie spotkania. Został zatem samotnym liderem klasyfikacji z 12 trafieniami.

Przypomnijmy, że mistrz Europy z 2016 roku w ostatnich czterech latach zawsze był w tej klasyfikacji najlepszy. Tytuły zdobywał sam lub wspólnie z rywalami.

Portugalczykowi ze Starą Damą gra się dobrze. W dwóch ostatnich meczach Ligi Mistrzów z Juventusem z 2015, roku trafiał w każdym półfinale. Królewscy jednak zostali wtedy przez Włochów wyeliminowani.

Pierwsze trafienie Ronaldo było ważne też dla samego Realu. Oznaczało bowiem gola numer 500 tej ekipy w historii prestiżowych rozgrywek. Żadna z drużyn nie ma więcej. Drugie trafienie Ronaldo było natomiast jego 600. bramką w karierze.