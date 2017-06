Liga Światowa. Najpierw Brazylia, teraz Włochy. Polacy w znakomitej formie!

Pierwszy set nie zapowiada przekonywuj帷ego zwyci瘰twa Polak闚. Przewag uzyskiwali w nim raz jedni raz drudzy. W kluczowym momencie spotkania bia這-czerwoni byli niedok豉dni, W這si odskoczyli na kilka punkt闚 i wygrali do 21.

W drugim secie, g堯wnie dzi瘯i skutecznym atakom ze 鈔odka i znakomicie spisuj帷emu si Bart這miejowi Lema雟kiemu i b造skotliwemu na skrzyd豉ch Micha這wi Kubiakowi prowadzili鄉y ju 14:9. Dobra gra blokiem dawa豉 kolejne punkty. Efekt? Wygrana tej partii do 17!

Trzeci set, to zn闚 kapitalny pocz徠ek naszych. W這si odbijali si od polskiego bloku. Z serwisu punktowa Fabian Drzyzga i W這si zn闚 polegli, tym razem do 18. W ostatniej, jak si okaza這 partii, trener gospodarzy Gianlorenzo Blengini nieco bardziej rotowa sk豉dem . Na niewiele si to zda這, cho gra by豉 bardziej wyr闚nana. Polacy zachowali zimna krew, a w ko鎍闚ce partii dwie ostatnie pi趾i pad造 逝pem Dawida Konarskiego. Zwyci篹yli鄉y do 23.

W ten spos鏏 pokonali鄉y wicemistrz闚 olimpijskich 3:1, co po pi徠kowym zwyci瘰twie 3:2 z Brazyli (mistrzami z Rio) daje realne powody do zadowolenia. Zreszt Ferdinando de Giorgi w sobot od pocz徠ku meczu skorzysta z tej samej sz鏀tki co w pi徠ek. Ci co wchodzili do gry te nie zawodzili, a nawet w kluczowych momentach wzmacniali dru篡n. Pozytywnie wypadli Jakub Kochanowski, Damian Wojtaszek czy nasz m這dy atakuj帷y Maciej Muzaj. Najwi璚ej punkt闚 w spotkaniu bo 14 zdoby natomiast Konarski.

W niedziel, w swoim ostatnim meczu turnieju w Pesaro, zagramy z Iranem.

W這chy – Polska 1:3

(25:21, 17:25, 18:25, 23:25)