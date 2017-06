Serie A. Gianluca Di Marzio: Wojciech Szczęsny w Juventusie!

Pierwsze informacje o zainteresowaniu "Starej Damy" bramkarzem reprezentacji Polski pojawiły się kilka dni temu. Według Di Marzio Juventus już porozumiał się z Arsenalem w sprawie wykupu Polaka za 16 mln euro.

Sam Szczęsny ma podpisać 4-letni kontrakt wart 4 mln euro rocznie. Polakiem interesowały się również takie kluby jak Napoli, AC Milan oraz West Ham United.

Szczęsny przez ostatnie dwa lata występował na wypożyczeniu w AS Romie, ale Rzymianie nie wykupili go ze względu na zbyt duże wymagania finansowe ze strony Arsenalu. Dla Juventusu wyłożenie takiej kwoty na transfer Polaka nie jest dużym problemem. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli Szczęsny rzeczywiście trafi do "Starej Damy" to będzie zmiennikiem Gianluigiego Buffona - i to na rok przed mistrzostwami świata w Rosji. Włoch może jednak zakończyć karierę w 2018 roku i wtedy to Polak przejąłby bluzę z numerem 1.

Pierwszy transfer Barcelony już na finiszu. Zaskakujące wzmocnienie za 50 mln euro

Jakub Błaszczykowski trafi do ekstraklasy? Nie tylko on może zmienić klub