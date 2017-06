Siatkówka. ZAKSA w przyszłym sezonie bez rozgrywającego

- Bardzo ciężko jest mi żegnać się z ZAKSĄ, czułem się tutaj jak w domu. Dwa lata spędzone w Kędzierzynie-Koźlu dużo mnie nauczyły i chciałbym to sprawdzić w większym wymiarze czasowym na boisku. Dziękuję klubowi, na czele z prezesem Sebastianem Świderskim, za umożliwienie mi odejścia i rozwijania się w innym zespole. Dziękuję trenerom za zaufanie, kibicom za wsparcie we wszystkich momentach - i tych dobrych, i tych złych. A przede wszystkim dziękuję kolegom z drużyny za cztery finały: dwa złota i puchar. To była przyjemność z wami pracować i walczyć o najwyższe cele. Nie żegnam się, lecz mówię do zobaczenia – dodaje Grzegorz Pająk.

Klubowa kariera rozgrywającego zaczęła się w MOW-ie Orzeł Międzyrzecz (2006-2008). Później grał w BBTS-ie Bielsko-Biała (2008-2009), Jastrzębskim Węglu (2009-2011), Martigues Volleyball (2011-2012), Effectorze Kielce (2012-2013) i AZS-ie Olsztyn (2013-2014). W kolejnym sezonie wrócił do klubu z Kielc. Po roku dostał propozycję z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Przyjął ją i przez ostatnie dwa lata był zmiennikiem Benjamina Toniuttiego. Z zespołem dwukrotnie wygrał mistrzostwo Polski i raz krajowy Puchar (wcześniej wygrywał go w Jastrzębskim Węglu w 2010 roku; z tym klubem sięgnął też po srebro ligi).

Grzegorz Pająk grał ponadto w reprezentacji Polski, która w 2015 roku zdobyła brązowy medal Ligi Europejskiej.

Kolejne zmiany w ZAKSIE i sporo niewiadomych

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2017/2018 przejdzie znaczące zmiany. Ze względu na przejęcie obowiązków pierwszego trenera polskiej kadry Ferdinando De Giorgi zrezygnował z prowadzenia mistrzów Polski. Jego miejsce zajął szkoleniowiec, który w minionych rozgrywkach doprowadził Indykpol AZS Olsztyn do 5. miejsca w PlusLidze, Andrea Gardini. Z zespołem rozstali się najlepszy atakujący rozgrywek, Dawid Konarski (Ziraat Bankasi Ankara), Kevin Tillie (przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla po związaniu ZAKSY z Mauricio Torresem ze względu na limit obcokrajowców), Grzegorz Bociek (Aluron Virtu Warta Zawiercie), Patryk Czarnowski (PGE Skra Bełchatów), Dominik Witczak i wspomniany Grzegorz Pająk.

Na miejsce Konarskiego podpisano kontrakt z Mauricio Torresem (Ravenna), a z wypożyczenia z MKS-u Będzin powrócił Krzysztof Rejno. O reszcie transferów nie słychać. Wiadomo natomiast, że ważne lub prolongowane umowy mają Sam Deroo, Benjamin Toniutti oraz Paweł Zatorski.