Wydarzenie tygodnia. Finał Ligi Mistrzów: Juventus - Real Madryt

1. Obie drużyny strzelą gola - TAK.

Chociaż mistrzowie Włoch posiadają jedną z najlepszych linii obrony na świecie, to jednak trudno spodziewać się, by w finale Ligi Mistrzów Gianluigi Buffon zachował czyste konto. Real to jedna z najskuteczniejszych drużyn w Europie. "Królewscy" przynajmniej jedną bramkę zdobyli już w 64 meczach z rzędu! Niewiele gorzej pod tym względem prezentuje się Juventus, który w obecnym sezonie tylko w trzech spotkaniach nie potrafił strzelić choćby jednego gola.

Kursy: STS (1.80), Fortuna (1.73), Totolotek (1.85), LV Bet (1.90), ForBet (1.85), Etoto (1.77), Milenium (1.75)

2. Real Madryt wygra po dogrywce

Z trzech ostatnich finałów Ligi Mistrzów, w dwóch grał Real, który mierzył się z Atletico. W obu do rozstrzygnięcia wyniku nie wystarczyło 90 minut. W 2014 roku "Królewscy" triumfowali po dogrywce, przed rokiem po rzutach karnych. W tym roku także przewidujemy dodatkowych 30 minut. A w nich stawiamy na "Królewskich". Naszym zdaniem o triumfie zespołu Zinedine Zidane'a zdecyduje znacznie szersza, wyższej jakości oraz młodsza kadra, którą francuski szkoleniowiec umiejętnie rotował w trakcie kończącego się właśnie sezonu.

Kursy: STS (10.00), Totolotek [ROZSTRZYGNIĘCIE W DOGRYWCE] (6.00), ForBet (9.50), Milenium (9.50)

3. Remis po 90 minutach

Jeśli nie zgadzacie się z naszym typem na zwycięstwo Realu po dogrywce, zawsze możecie po prostu postawić na remis w regulaminowym czasie gry. Z ostatnich pięciu finałów w trzech potrzebna była co najmniej dogrywka. Niewiele brakowało, a takich wydarzeń byłoby cztery. Byłoby, gdyby w 2013 roku na Wembley Arjen Robben nie dał zwycięstwa Byernowi nad Borussią w 89. minucie.

Kursy: STS (3.10), Fortuna (3.10), Totolotek (3.00), LV Bet (3.10), ForBet (3.05), Etoto (3.10), Milenium (3.08)