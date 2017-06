Bundesliga. Borussia Dortmund ma nowego faworyta do roli trenera. To Peter Bosz

Dotychczasowym faworytem wydawał się Lucien Favre, ale francuskie Nice ani myśli puszczać swojego trenera, który ma kontrakt ważny aż do 2019 roku.

Teraz wiele wskazuje na to, że trenerem BVB zostanie Peter Bosz. W minionym sezonie doszedł z Ajaksem do finału Ligi Europy (0-2 z Manchesterem United) i zdobył wicemistrzostwo Holandii. Za Boszem przemawia jego ofensywny oraz widowiskowy styl gry porównywany do tego stosowanego przez Pepa Guardiolę.

Alternatywą dla Holendra jest Peter Stoeger, który prowadzi 1. FC Koeln - w minionym sezonie "Kozły" zajęły 5. miejsce w Bundeslidze i zagrają w Lidze Europy.

BVB szuka następcy Thomasa Tuchela, który odszedł z klubu po zakończeniu sezonu. Powodem były kłótnie z szefami oraz konflikty z piłkarzami. CZYTAJ WIĘCEJ >>