SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Finał Ligi Mistrzów, bitwa o ekstraklasę, Roland Garros, Liga Światowa, Kowalkiewicz i Fonfara!

SOBOTA:

20.45 Juventus - Real Madryt

Co to będzie za finał: 3 czerwca w Cardiff Juventus, który nie traci kiedy chce, kontra Real, który strzela kiedy chce. Dwie drużyny bez dyskusji najlepsze w ostatnich tygodniach w Europie. Juventusowi liczyliśmy w setkach minuty bez straconego gola w Lidze Mistrzów, zanim Kylian Mbappe strzelił w rewanżu bramkę bez wielkiego znaczenia. I można wracać do liczenia na nowo. Realowi liczymy kolejne mecze z przynajmniej jednym golem, jest ich już 61., to wyrównany rekord Bayernu Monachium. A tu trzeba jeszcze dodać łatwość z jaką Real zdobywa bramki na wyjeździe, w obecnym sezonie zdobył ich już 77. I konsekwencję, z jaką Real wyrywa w tym sezonie kolejne punkty i awanse, nawet gdy mecze nie mu się nie układają.

Typ Sport.pl: REAL MADRYT

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

11.00 Alize Cornet - Agnieszka Radwańska

Agnieszka Radwańska zajmująca 10. pozycję w rankingu WTA pokonała w II rundzie Alison Van Uytvanck (113. miejsce). W trzeciej rundzie zagra z 43. w rankingu WTA Francuzką Alize Cornet.

Typ Sport.pl: RADWAŃSKA

11.00 Elina Switolina - Magda Linette

Magda Linette niespodziewanie pokonała Anę Konjuh 6-0, 7-5. Polka nigdy wcześniej nie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Linette znajduje się na 94. miejscu w rankingu WTA, za to Chorwatka zajmuje 30. miejsce. W kolejnej rundzie Linette zagra z Ukrainką Eliną Switoliną, która zajmuje 4. miejsce w rankingu WTA.

Typ Sport.pl: SWITOLINA

14.00 Polska - Włoch

W piątek polska reprezentacja turniejem w Pesaro rozpoczęła zmagania Ligi Światowej. Pod wodzą nowego trenera biało-czerwoni rywalizują z Brazylią, Włochami i Iranem.

Typ Sport.pl: POLSKA

około 1.00 Andrzej Fonfara - Adonis Stevenson

W nocy z soboty na niedzielę Andrzej Fonfara (29-4, 17 KO) zmierzy się z Adonisem Stevensonem (28-1, 23 KO) w walce wieczoru gali w Montrealu. Jeśli najlepszy polski pięściarz wagi półciężkiej wygra rewanżowe starcie, to zostanie mistrzem świata federacji WBC.

Typ Sport.pl: FONFARA

około 3.00 Karolina Kowalkiewicz - Claudia Gadelha

Polka zmierzy się z Brazylijką na jej rodzimej ziemi w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, iż obie zawodniczki mają za sobą wspaniałą ścieżkę zwycięstw w zawodowym MMA i obie doznały porażki tylko z rąk Joanny Jędrzejczyk, aktualnej mistrzyni wagi słomkowej UFC. Claudia Gadelha (14-2) przegrała z Joasią dwukrotnie: w 2014 przez niejednogłośną decyzję i 2016 roku (tym razem wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo Polce). Po tej walce Claudia zdążyła wrócić do klatki i wypunktować Cortney Casey. Z kolei Karolina Kowalkiewicz (10-1) nie walczyła jeszcze od czasu, gdy uległa Joannie Jędrzejczyk w walce o pas na gali UFC 205 w listopadzie 2016 roku

Po za tym dzieje się:

o 17:45 drugi mecz finału polskiej ligi koszykówki: Stelmet Zielona Góra - Polski Cukier Toruń

NIEDZIELA:

EKSTRAKLASA:

18.00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

Dopiero drugi raz w XXI wieku zdarza się, że w ostatniej kolejce ligowej w walce o mistrzostwo Polski wciąż liczą się cztery drużyny (Legia, Jagiellonia, Lech, Lechia). Dodatkowych emocji dodaje fakt, że w niedzielę zagrają między sobą. W Warszawie Legia będzie broniła dwóch punktów przewagi nad resztą stawki, zagra z ekipą z Gdańska.

Typ Sport.pl: REMIS

18.00 Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

Na potknięcie Legii w Warszawie liczyć będą obie drużyny grające w Białymstoku. Jeśli Jagiellonia pokona Lecha, a Legia nie wygra w Warszawie, to drużyna Probierza zostanie mistrzem Polski. Lech w razie zwycięstwa musi liczyć na porażkę obecnych mistrzów Polski.

Typ Sport.pl: JAGIELLONIA

18.00 Pogoń Szczecin - Korona Kielce

Korona wciąż walczy z Wisłą Kraków o zajęcie piątego miejsca. Z kolei Pogoń od początku fazy play-off wygląda na zespół, który jest już na wakacjach. Wniosek nasuwa się jeden.

Typ Sport.pl: KORONA

18.00 Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica

Wisła w Krakowie będzie walczyła o pełną pulę i liczyła na Pogoń, która może zmobilizuje się przed własną publicznością na godne pożegnanie z sezonem.

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

12.30 I liga - cała kolejka

To pierwsza tak zacięta końcówka w historii pierwszoligowych rozgrywek. Na kolejkę przed zakończeniem sezonu aż sześć drużyn ma szansę na zajęcie drugiego miejsca, gwarantującego udział w ekstraklasie. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, jako pierwsza awans wywalczyła Sandecja Nowy Sącz.

Najbliżej do zajęcia upragnionej lokaty jest Górnik Zabrze, który na własnym stadionie rozgromił Podbeskidzie Bielsko-Biała aż 4:0. Spotkanie oglądało prawie 20 tys. kibiców. Po efektownym zwycięstwie drużyna 14-krotnego mistrza Polski awansowała na drugie miejsce, wyprzedzając Zagłębie Sosnowiec, które niespodziewanie przegrało z Chrobrym Głogów 0:1

17.00 Polska - Iran

