Blachy Pruszyński sponsorem Polskiej Siatkówki

– Nasza firma bardzo ceni sobie siatkówkę, która należy do wiodących dyscyplin sportu w Polsce. Dowodem tego są regularne sukcesy drużyn narodowych, z pamiętnym mistrzostwem świata siatkarzy sprzed trzech lat. Z uwagą śledzimy również postępy i coraz liczniejsze sukcesy młodego pokolenia zawodniczek i zawodników, a te rokują znakomicie na przyszłość. Cieszymy się, że formalności dopełniliśmy podczas Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata Kobiet. Liczymy, że do początek drogi powrotu biało-czerwonych do światowej elity – powiedział Krzysztof Pruszyński, Prezes Zarządu Pruszyński Sp z.o.o.

Spółka Blachy Pruszyński wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pruszyński. Głównymi produktami Blach Pruszyński są stalowe pokrycia dachów i elewacji. Logotyp Blachy Pruszyński będzie komunikowany podczas widowisk siatkarskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

– Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany, że do grona sojuszników naszej dyscypliny dołącza Grupa Kapitałowa Pruszyński. To partner o bardzo mocnej pozycji na rynku, dynamicznie rozwijający się, znany z innowacyjnych i śmiałych rozwiązań. Współpraca z nowym sponsorem Polskiej Siatkówki oznacza dla nas możliwość stabilnego rozwoju naszej dyscypliny i wdrażania kolejnych projektów, które pozwolą siatkówce na utrzymanie wysokiej pozycji międzynarodowej. Pragnę podziękować panu Krzysztofowi Pruszyńskiemu za okazane zaufanie i docenienie siatkówki, jako skutecznej platformy reklamowej – powiedział Jacek Kasprzyk, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W sezonie 2017 przed Polską wiele wyzwań: kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2018, Liga Światowa, World Grand Prix, Warmia Mazury World Tour Olsztyn 2017, Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, EUROVOLLEY POLAND 2017 czy mistrzostwa Europy kobiet, a co za tym idzie możliwości odniesienia sukcesów. To bez wątpienia jest atutem Polskiej Siatkówki w relacjach ze sponsorami.