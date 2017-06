Ruszyła sprzedaż biletów na ACB 63! Nowi zawodnicy na karcie walk

Celiński, Zieliński i Strus to niektóre nazwiska mocnych polskich zawodników, którzy znaleźli się na karcie walk ACB 63. Nie zabraknie też lokalnej reprezentacji. Piotr Hallmann (17-6) skrzyżuje rękawicę z Adrianem Zielińskim (17-5). Debiutować w ACB będą Ireneusz Szydłowski (6-1), Kacper Formela (4-1) i Sebastian Przybysz (2-0). Przypomnijmy, że gala, która początkowo miała odbywać się na Wyspach, została przeniesiona do Polski po zamachach w Manchesterze.

Do Trójmiasta przyjedzie również wielu zdolnych fighterów z zagranicy. Piotr Strus (10-4) będzie musiał zmierzyć się z Brytyjczykiem, Andym DeVentem (15-11). To nie będzie łatwy przeciwnik, bo zawodnik o pseudonimie „Lwia łapa” lubi kończyć pojedynki w pierwszej rundzie. Rywalem Karola Celińskiego (13-6) będzie zawodnik z Brazylii, Vinny Magalhaes (14-8). Utytułowany grappler przez kontuzję nie wystąpił na ACB 54, gdzie miał zmierzyć się z innym polskim zawodnikiem Przemysławem Mysiałą (21-9). „Misiek” też zawalczy w Trójmieście z Brazylijczykiem Wallysonem Carvalho (8-2). Z Brazylii do Polski przyjedzie jeszcze jeden zawodnik, Igor Fernandes (21-6), a jego rywalem będzie niepokonanym od maja 2015 roku Czech, Patrik Kinci (16-8).

Na fanów ACB w Trójmieście czekać będzie również emocjonujący pojedynek dwóch zagranicznych zawodników, którzy na gali ACB 54 musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Jednym z nich będzie Luke Barnatt (12-4), który przegrał marcowy pojedynek z Mamedem Khalidovem. Jego rywalem będzie Szwed, Max Nunes (17-4).

Gala ACB 63 odbędzie się w sobotę, 1 lipca, w hali ERGO ARENA, położonej na granicy Gdańska i Sopotu. Fani MMA zobaczą aż 12 widowiskowych pojedynków, w których zawodnicy ACB będą walczyć o nowe bonusy - w wysokości 5 000$ - za skończenie walki przed czasem. Bilety na wydarzenie w atrakcyjnych cenach są dostępne w sprzedaży online na www.ticketpro.pl oraz w sklepach sieci Empik.

Karta walk:

84 kg: Piotr Strus vs Andy Devent

93 kg: Karol Cieliński vs Vinny Magalhaes

93 kg: Luke Barnatt vs Max Nunes

70 kg: Adrian Zieliński vs. Piotr Hallmann

93 kg: Przemysław Mysiała vs Wallyson Carvalho

77 kg: Patrik Kincl vs Igor Fernandes

77 kg: Ireneusz Szydłowski vs TBA

66 kg: Kacper Formela vs TBA

61 kg: Sebastian Przybysz vs TBA

Gala ACB 63

ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Start: godz. 18:00