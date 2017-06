Niecodzienna cieszynka w lidze LFL. Czy to już przesada?

Shea Norton to silna skrzydłowa drużyny Seattle Mist. W ostatnim meczu przeciwko Denver Dream w osobliwy sposób cieszyła się ze zdobycia punktów dla swojej drużyny. Po zdobyciu przyłożenia podbiegła do trybuny, by świętować razem z kibicami. W pierwszym rzędzie siedziała kobieta, którą Norton postanowiła zaangażować w cieszynkę.

Równie imponujący jak radość po przyłożeniu był wynik meczu. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Seattle Mist 106-0(!)

LFL, czyli Legends Football League to amerykańska kobieca liga bazująca na zasadach futbolu amerykańskiego, w której zawodniczki ubrane są w bieliznę.