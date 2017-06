Siatkówka. Dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy w BKS-ie Bielsko-Biała

- Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że Ola Jagieło zagra w następnym sezonie w BKS-ie BielskoBiała. Ola jest siatkarką, którą naprawdę chcieliśmy mieć w zespole, ponieważ dzięki niej będziemy mieć wysokiej klasy zawodniczkę z dużym doświadczeniem i umiejętnościami przywództwa na najwyższym poziomie. Ola będzie bardzo ważną siatkarką, szczególnie dla naszych młodych dziewczyn, zarówno na, jak i poza boiskiem. Z pewnością będą mogły się wiele od niej nauczyć – cieszy się z transferu bialskiego klubu jego trener, Tore Aleksandersen.

Jest to drugi raz, kiedy przyjmująca związuje się z klubem z Podbeskidzia. Wcześniej występowała w nim w latach 1999-2004. Po rozstaniu z drużyną z Bielska-Białej przeniosła się do Rebecchi River Volley Piacenza, gdzie spędziła trzy kolejne sezony. Później grała w Muszyniance Fakro Muszyna. Po kilku miesiącach przerwy w 2012 roku powróciła do Orlen Ligi, ponownie występując w zespole prowadzonym przez Bogdana Serwińskiego. Została tam dwa lata, by następnie związać się z Chemikiem Police.

Aleksandra Jagieło to jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w historii polskiej siatkówki. Wraz z reprezentacją pod wodzą Andrzeja Niemczyka zdobyła dwa złote medale mistrzostw Europy, a później również brązowy (2009 rok) i aż ośmiokrotnie sięgała po mistrzostwo kraju. Ma cztery Puchary i trzy Superpuchary Polski. W Pucharze CEV wygrała w 2013 roku.