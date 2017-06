Sunderland zarobił więcej niż europejskie potęgi

Za zajęcie ostatniego miejsca w Premier League Sunderland otrzyma prawie 93,5 miliona funtów. Składa się na to kilka czynników: pozycja w tabeli (za ostatnie miejsce klub otrzymuje 1941609 funtów, za pierwsze dwudziestokrotność tej kwoty), wpływy za transmisje TV w Wielkiej Brytanii (co najmniej 12 mln funtów), a także wynagrodzenia za prawa telewizyjne w kraju i zagranicą (dla wszystkich klubów takie same).

Chelsea, która wygrała Premier League dostanie ponad 150 mln funtów. Sunderland zyska prawie 60 milionów mniej, ale i tak więcej niż Bayern, Juventus czy Monaco za mistrzostwo w swoich ligach.