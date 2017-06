Karolina Kowalkiewicz i Claudia Gadelha - oko w oko przed UFC 212 [WIDEO]

Staredown przebiegł spokojnie: łatwo było dostrzec szacunek między zawodniczkami.

Po spotkaniu w blasku fleszy na scenie głównej Karolina Kowalkiewicz (10-1) i Claudia Gadelha (14-2) udzieliły kilku wywiadów.

W rozmowie z MMAFighting.com Polka wypowiedziała się m.in. na temat spekulacji w sprawie kolejnej przeciwniczki dla mistrzyni dywizji słomkowej UFC, Joanny Jędrzejczyk(14-0). Zapytana o to, czy jej zdaniem Rose Namajunas (6-3) zasługuje na szansę walki o pas, powiedziała: - Mam nadzieję, że to ja zawalczę z Joanną w jej następnej obronie pasa, nie Rose. Ja ją przecież pokonałam. Jestem pierwsza w kolejce!

Z kolei Gadelha skupiła się na wyjaśnieniu, dlaczego nie chce jeszcze ponownej walki o pas z Joanną Jędrzejczyk. Zapytana przez dziennikarza z redakcji MMAFighting.com o to, czy uważa, że po ewentualnym zwycięstwie nad Karoliną dostanie od UFC szansę walki o pas, odpowiedziała: - Nie sądzę i nie chcę, póki co, tej walki. Teraz jest mój czas, teraz chodzi o mnie, nie o fanów czy media: teraz chodzi o to, aby Claudia udowodniła wszystkim, że może walczyć z Joanną i ją pokonać. Biorę to wszystko do siebie i trenuję ciężko, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu.

Brazylijka podkreśliła też, że już w najbliższej walce zobaczymy, jak się zmieniła, jak inną i bardziej kompletną zawodniczką się staje.

