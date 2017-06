La Liga. Antoine Griezmann zostaje w Atletico Madryt

Kilka godzin przed tym, jak Griezmann opublikował tweeta, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) utrzymał w mocy na Atletico zakaz transferowy, który będzie obowiązywał latem tego roku. To kara za złamanie przepisów dotyczących transferów piłkarzy poniżej 16 roku życia.

Władze Atletico uważają wyrok za niesprawiedliwy, bo ich lokalny rywal - Real - miał karę skróconą. CAS utrzymuje, że te sprawy były inne. FIFA wsparła wyrok trybunału.

Decyzja CAS oznacza, że Atletico nie może wzmocnić się na jesienną rundę La Liga. Tzn. klub może kupować piłkarzy, ale do stycznia 2018 roku nie będą mogli oni zadebiutować w oficjalnym meczu. To oznacza, że transfery, o których ostatnio plotkowano - Alexandre Lacazette (Lyon), Diego Costa (Chelsea) i Fabinho (Monaco) - na pewno nie dojdą do skutku.

Wobec zakazu transferowego odejście Griezmanna z Atletico stało się mało prawdopodobne. Piłkarz wieczorem potwierdził, że w klubie zostaje. Zatweetował: „Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Atletico. Jesteśmy razem”. I umieścił zdjęcie jak cieszy się po golu.