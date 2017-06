Amerykańska gwiazda ostro o Bońku: Może jesteś zbyt dużym tchórzem

Chodzi wpis, jaki trzy miesiące temu zamieścił na Twitterze prezes PZPN-u. - Bez przesady, ja gdy z Piechocińskim rozmawiamy o piłce to nam baba niepotrzebna - napisał do Karoliny Hytrek-Prosieckiej, dyrektor do spraw komunikacji w ekstraklasie.

- Dla odmiany w ekstraklasie jesteśmy już w XXI w. - zareagowała wtedy Hytrek-Prosiecka. Boniek tłumaczył, że to był jedynie niewybredny żart, ale w rozmowie ze Sport.pl jeszcze przed meczem reprezentacji Polski z Czarnogórą (2-1) nie chciał szerzej komentować sprawy. - Nie, proszę... Zbliża się ważny mecz, a ja rozmawiam teraz jako prezes PZPN. Natomiast na Twitterze nie jestem tylko prezesem PZPN, to również moje prywatne konto, wpis był w luźnej dyskusji. Dlatego zostawmy temat. Już dość - powiedział.

Słowa Bońka nie spodobały się Hope Sole, która w programie Erica Cantony (legenda futbolu komentuje w nim wydarzenia ze świata futbolu z przymrużeniem oka) ostro go zaatakowała.

- Kilka tygodni temu, legendarny polski piłkarz, a obecnie oficjel UEFA, Zbi... P******ę to, nie mogę nawet wymówić jego nazwiska! - powiedziała Amerykanka.

- Zbigniew Boniek powiedział: "Kiedy poruszamy temat futbolu, to dyskusja o wpływie kobiet na tę dyscyplinę jest zbędna". Cóż, Zbigniew, co powiesz na moją nogę w twoich j*****? Czy to przydatny wpływ? Może jesteś zbyt dużym tchórzem, by przyjść i powiedzieć mi to w twarz - dodała.