UFC. Claudia Gadelha: Myślę, że Karolina będzie lepsza, niż w walce z Joanną

W wywiadzie dla MMAJunkie.com Claudia Gadelha (14-2) przyznała, że do tej pory katowała swój organizm i dlatego nie mogła już wznieść się wyżej w umiejętnościach. Brazylijka podkreśliła, że odkąd trenuje w Stanach ma dostęp do najnowocześniejszych technik szkoleniowych oraz jest pod opieką świetnych dietetyków i lekarzy. Dzięki temu nie tylko rozwija się jako zawodniczka, ale także jest zdrowsza, łatwiej i bardziej prawidłowo robi wymaganą wagę, co dotąd było jej ogromnym problemem.

Nowi trenerzy uczą ją tego, że nie trzeba się katować, aby być najlepszą, a odpoczynek i regeneracja są równie ważne jak treningi.

Zapytana o to, jak widzi swoją przeciwniczkę, Karolinę Kowalkiewicz (10-1), Claudia stwierdziła: - Karolina jest twardą zawodniczką. Wiele osób ją lekceważy, ale nie ja. Ja wiem że ona jest twarda i że będzie chciała zabić mnie na dystansie 3 rund. Ale jestem na to gotowa. Ona należy do tego typu zawodniczek, które lubią wywierać presję na przeciwniczce. Ja robię to samo i myślę, że jestem w tym lepsza. Jestem taką właśnie zawodniczką i jestem w tym najlepsza w naszej dywizji,

- Ona świetnie radzi sobie w stójce, ale jednocześnie daje mnóstwo okazji do wykorzystania komuś takiemu jak ja - dodaje.

Jednocześnie Gadelha zwróciła uwagę na to, że przegrana w walce o pas na pewno dała Karolinie do myślenia, obnażyła jej słabości. Claudia jest więc pewna, że w sobotę spotka się z Karoliną w wersji 2.0: - Przegrana z Jędrzejczyk wiele ją nauczyła. Myślę, że Karolina będzie lepsza niż w walce z Joanną.

Zapytana o plany na kolejną walkę mistrzowską Gadelha zaskakująco odpowiedziała:- Nie myślę teraz o walce o pas. Koncentruję się na byciu lepszą zawodniczką.

Walka Kowalkiewicz - Gadelha w nocy z soboty na niedzielę (4 czerwca).

