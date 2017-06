Transfery. Marca: Kylian Mbappe wybrał nowy klub

Rewelacyjny 18-latek znalazł się na celowniku czołowych klubów europejskich po znakomitym sezonie. Nie tylko ekipa Pepa Guardioli mocno się nim interesuje - Manchester United ma zaoferować za niego 73,5 mln euro, ale niewiele wskazuje na to, by Francuz przyjął ofertę "Czerwonych Diabłów". Mbappe jest wyceniany na ponad 100 mln euro, co byłoby rekordem transferowym.

Pod wielkim wrażeniem jego umiejętności jest trener Realu Madryt Zinedine Zidane. Polecał młodego piłkarza do Realu już trzy lata temu. Mbappe odwiedził nawet ośrodek treningowy Valdebebas i spotkał się z Cristiano Ronaldo, ale ostatecznie trafił do Monaco. - Byłem zachwycony, gdy Zidane, najlepszy piłkarz w historii Francji zadzwonił do mnie, ale nie przeszedłem do Realu, bo nie chciałem wyprowadzać się z Francji w tak młodym wieku - wytłumaczył swoją decyzję piłkarz w rozmowie z ESPN.

Mbappe w tym sezonie strzelił 26 goli i zaliczył 14 asyst w 44 meczach. Jego Monaco zdobyło mistrzostwo Francji oraz awansowało do półfinału Ligi Mistrzów.