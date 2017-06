Premier League. Manchester City kupuje bramkarza!

Pep Guardiola wybrał właśnie 23-letniego Brazylijczyka na pierwszego bramkarza "The Citizens". W minionym sezonie Claudio Bravo spisywał się przeciętnie, a Willy Caballero nie przedłużył kontraktu. Do klubu wraca Joe Hart, ale prawdopodobnie znowu odejdzie (poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Torino).

Teoretycznie najdroższym bramkarzem na świecie nadal jest Gianluigi Buffon, który kosztował w 2001 roku prawie 52 mln euro, gdy przechodził z Parmy do Juventusu. Dziś to byłaby równowartość 38 mln euro i biorąc to pod uwagę, to Ederson jest obecnie najdroższym golkiperem.

To już drugi wielki transfer Manchesteru w tym oknie transferowym. Wcześniej trzecia drużyna Premier League kupiła Bernardo Silvę z Monaco za 50 mln euro.