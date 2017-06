Siatkówka. Wielki talent z Kanady zawodnikiem ONICO Warszawa

Sara Kalisz (inf. własna/onicowarszawa.pl)

Sharone Vernon-Evans w sezonie 2017/2018 dołączy do zespołu ONICO Warszawy. Atakujący reprezentacji Kanady to młody i dopiero co odkryty talent, imponujący zasięgiem wynoszącym 382 cm. Ze stołecznym klubem związał się na dwa lata.

Sharone Vernon-Evans przez ostatnie dni przebywał w Polsce. W Jastrzębiu-Zdroju wraz z reprezentacją Kanady przygotowywał się do Ligi Światowej. Oprócz treningów kadra grała swój pierwszy sparing z drużyną narodową Australii, który wygrała 3:1. Atakujący był zawodnikiem wyróżniającym się na boisku. – To prawdziwy brylant – mówi o siatkarzu Paweł Zagumny, dyrektor sportowy ONICO Warszawa. – Ma doskonałe warunki fizyczne i – jak na swój wiek – niezłą technikę. Jestem przekonany, że wiele wniesie do naszej drużyny – dodaje. – Już niebawem o Sharonie będzie głośno. Kibice zobaczą go w akcji podczas meczów Ligi Światowej w barwach reprezentacji Kanady – zaznacza Guma. – Dziękuję za tak miłe słowa. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z ONICO Warszawa i przeprowadzam się do Polski – komentuje Sharone Vernon-Evans. – Polska to idealne miejsce, żeby rozpocząć zawodową karierę - ONICO Warszawa będzie bowiem moim pierwszym profesjonalnym klubem. Już nie mogę doczekać się nowego sezonu. Dam z siebie wszystko – zapewnia. Sharone Vernon-Evans ma zaledwie osiemnaście lat i piłkę w ataku „łapie" na wysokości 382 cm. – Liczymy, że nasz nowy zawodnik będzie postrachem blokujących ze wszystkich zespołów PlusLigi – dodaje Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. Transfery ONICO Warszawy wskazują, że w przyszłym sezonie zespół ten będzie chciał rywalizować o coś więcej niż środek stawki. Trenerem drużyny za Jakuba Bednaruka został Stephane Antiga, kontrakt przedłużył między innymi Andrzej Wrona, a do klubu dołączyli Wojciech Włodarczyk (Indykpol AZS Olsztyn), Damian Wojtaszek (Asseco Resovia Rzeszów), Jan Nowakowski (Łuczniczka Bydgoszcz), Antoine Brizard (Spacer's Toulouse), najprawdopodobniej Nikola Gjorgiew (Toray Arrows) oraz właśnie Evans. Zespół opuścili Michał Filip (Cerrad Czarni Radom), Marcin Kocik, Maciej Olenderek (Lotos Trefl Gdańsk) oraz Paweł Zagrumny, który skończył karierę, lecz objął posadę dyrektora sportowego klubu.

