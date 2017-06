Iker Casillas: Gianluigi Donnarumma powinien zostać następcą Gianluigiego Buffona

Casillas przygotował również szczegółowy plan. - Powinien zostać wypożyczony na rok lub dwa, zanim Buffon nie skończy kariery i wtedy Donnarumma powinien wrócić do Turynu. Gdybym miał wskazać idealnego młodego bramkarza do tej roli to byłby właśnie on.

- W Europie nie ma innego 18-latka z takimi umiejętnościami. Oczywiście musi jeszcze dojrzeć, ale w jego umiejętności nie można wątpić.

Obecnie Donnarumma rozmawia z Milanem w sprawie przedłużenia kontraktu wygasającego w 2018 roku. "Rossoneri" mieli zaproponować mu pensję w wysokości 3 mln euro rocznie oraz opaskę kapitańską. 18-latkiem interesują się m.in. Manchester United oraz City.