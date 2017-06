Liga Mistrzów. Zinedine Zidane wskazał, którego piłkarza Juventusu boi się najbardziej

- Juve ma wielu bardzo dobrych piłkarzy, a Dybala jest jednym z najlepszych. To będzie dla mnie wyjątkowo finał, jako że grałem dla obu tych klubów. Mam wspaniałe wspomnienia związane z Juventusem - stwierdził trener Realu. Wyróżnił również Gonzalo Higuaina oraz Daniego Alvesa.

Francuz zdradził również, że gotowy do gry w finale jest Gareth Bale, choć sam Walijczyk przyznał że nie wie, czy jest gotowy do gry przez 90 minut. - Wiem, że wszyscy moi podopieczni są zmotywowani i to jest jedyna ważna rzecz dla mnie. Wciąż mamy kilka dni na przygotowanie się do meczu - powiedział Zidane.